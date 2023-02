Sinner-Bonzi | ATP Rotterdam 2023 | a che ora inizia | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) Domani, mercoledì 15 febbraio, Jannikfarà il suo esordio nel torneo ATP500 di. Sul veloce indoor olandese, l’altoatesino, reduce dalla vittoria nell’ATP250 di Montpellier, sfiderà il francese Benjamin(n.48 del mondo) nel primo incontro sul Campo Centrale dalle ore 15.00. Non sarà un match semplice perche dovrà ricaricare subito le batterie dopo aver vinto appunto in Francia. L’azzurro, quindi, è atteso a un impegno da non sottovalutare contro un tennista insidioso e in grado di mettere in difficoltà chiunque se in giornata. Da questo punto di vista, però, possono confortare i precedenti: nei due incontri andati già in scena, l’azzurro ha sempre vinto. Il riferimento è alla partita del Roland Garros 2020 e a quella del Masters1000 di Indian Wells dell’anno scorso. Di seguito il ...