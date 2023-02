Silvestro FI | “Vergogna metrò | ma Manfredi pensa all’autonomia”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Invece dire alle condizioni di vita dei napoletani, costretti ad una nuova giornata di passione per il prolungato stop dellinea 1,e la sua evanescente Giunta si esercitano sulla politica nazionale e si allineano a De Luca, che batte la grancassa contro l’ autonomia regionale”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Francesco.“La linea 1 delè una, un caso mondiale di inefficienza – aggiunge– e non basta all’ assessore all’ immobilità Edoardo Cosenza nascondersi dietro i problemi di ANSFISA.e Cosenza sono incapaci di vare un cronoprogramma, come sono stati incapaci di preparare in tempo utile un bando di gara per i lavori alla Funicolare di Chiaia. Ora, ...