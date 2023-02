Siena-Sassari Torres mercoledì 15 febbraio 2023 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si gioca l’ultima gara in programma del ventisettesimo turno di Serie C girone B, e ildi Pagliuca proverà ad andare a caccia dei tre punti in casa contro la. Per la Robur sono 3 le gare senza vittorie, ed è pesante il KO con cui Paloschi e compagni sono usciti dal Manuzzi di Cesena. Settima sconfitta stagionale, e squadra sempre più dipendente dai InfoBetting: Scommesse Sportive e