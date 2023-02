Siccità | le cause del ricorrente travaglio italiano sono molteplici | come sanare queste ferite?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tra le crisi del XXI secolo, quella dell’acqua è una delle più gravi e urgenti da affrontare. Nel mondo, circa due miliardi di persone non hanno un accesso sicuro all’acqua potabile e circa 1,7 miliardi non dispongono neppure dei servizi igienici di base. Nei paesi poveri parlare di emergenza idrica è un ossimoro, poiché la questione è permanente, effettiva e assoluta. La scorsa estate ha messo però a nudo la vulnerabilità crescente di aree avanzate del pianeta,la California e l’Italia settentrionale. Per contro, la mitigazione del rischio dirichiede una visione di medio e lungo periodo che manca alla politica e all’economia, alla narrazione mediatica e alla società civile. A fine gennaio, l’equivalente idrico del manto nevoso lombardo era meno della metà della media storica recente, cosìil volume utile dei laghi ...