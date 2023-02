Si può fare nuoto in gravidanza? Benefici e a cosa fare attenzione

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 14 febbraio 2023)sport e attività fisica inè assolutamente benefico sotto diversi punti di vista. Oltre alla capacità di ridurre lo stress e le tensioni, infatti, il National Health Service britannico precisa come l’esercizio inaiuti ad adattarsi ai cambiamenti del corpo, all’aumento di peso, così come ad affrontare il travaglio e a recuperare la forma dopo il parto. Tra queste attività rientra anche quella in piscina? Ilinè consentito o pericoloso? E se sì, a quali condizioni? Si puòin? La risposta è affermativa, ilrientra tra quelle attività aerobiche (quelle nelle quali vi è il movimento di grandi muscoli del corpo e che prevedono la ...