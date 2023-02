Si nascondeva a Pomezia un 35enne romeno ricercato per violenze sessuali e lesioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023). Era scappato dal suo Paese perchéa causa di reati molto gravi, come violenza sessuale epersonali. Venuto in Italia, ha fatto di tutto per sfuggire all’identificazione del suo profilo. Di fatto, quando i Carabinieri lo hanno fermato per un controllo di routine, ecco che ha fornito delle generalità che sono subito parse molto sospetti ai militari. E così, il controllo approfondito ha fatto emergere tutto il suo profilo, di modo che l’uomo è stato immediatamente arrestato. Ecco come è andata., su e giù con l’auto nella piazza di spaccio: a bordo 479 dosi di cocaina purissima Arrestato aper falsa dichiarazione Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato un ...