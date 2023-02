Si godono la One UI 5 1 anche i proprietari del Samsung Galaxy S21 FE

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) La One UI 5.1 ha debuttato con la serieS23: adesso la nuova versione del firmware è già in fase di lancio su altri dispositivi. Il colosso di Seul ha iniziato a diffondere la One UI 5.1 prima del previsto ed è stata rilasciata per le serieS20, S21 e S21, insieme ad alcuni telefoni pieghevoli. Questa volta il produttore asiatico non ha lasciato in attesa i clienti della Fan Edition. Come riportato da ‘SamMobile‘, ilS21 FE sta ora ricevendo l’aggiornamento con la One UI 5.1, proprio come tutti i recenti flagshipS. L’upgrade, identificato dalla versione firmware G990B2XXU1EWAJ, è ora disponibile in numerosi Paesi europei, tra cui Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Romania, Irlanda, Croazia, ...