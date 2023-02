(Di martedì 14 febbraio 2023) Dall'impalcatura al, e da lì alla Madonnina. Tutto per scattare uncon il simbolo di Milano. Un uomo di 33 anni, un cittadino polacco senzaprecedente in Italia, era stato

... e se non si mette Liza Minnelli giovanepalco non è perché vuole rifulga la primazia del ... perché pensate Amadeus ci sia ormai residente Per ogni Rihanna che a gravidanza avanzata s'su ...Il giudice di Milano Guido Salvini ha disposto l'archiviazione 'perché il fatto non costituisce reato' nei confronti di un 35enne di origine polacca e di un 32enne residente in Irlanda. Lo scorso 30 ...

Si arrampica sul Duomo di Milano per un selfie, il giudice: "Nessun reato" MilanoToday.it

Milano: si arrampica sul Duomo per video e selfie, archiviato ... Il Sannio Quotidiano

Arrampicata del Duomo, non c'è reato La Prealpina

Si arrampica sul duomo per un selfie, il giudice: "Nessun reato" Today.it

Si arrampica sul tetto del tram e si attacca ai cavi: ricoverato MilanoToday.it

Era stato denunciato per aver ' scalato ' il Duomo di Milano lo scorso 30 maggio. Ma per il gip di Milano Guido Salvini, che ha chiesto l'archiviazione, non c'è reato. L'uomo, un climber polacco di 33 ...Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Il giudice di Milano Guido Salvini ha disposto l’archiviazione “perché il fatto non costituisce reato” nei confronti di un 35enne di origine polacca e di un 32enne ...