Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado | gara a porte chiuse | si teme colpo di stato filo-russo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Latra, valevole per i playoff di Conference League 2022/2023, si disputerà aper motivi legati alla sicurezze e all’ordine pubblico, poiché siundi testa. Ad annunciarlo è stata la presidente della Moldavia, Maia Sandu: “Abbiamo ricevuto dei documenti dai nostri partner ucraini, in cui viene evidenziato come ci sia un piano che prevede l’utilizzo anche di persone in arrivo dall’estero. Degli uomini addestrati militarmente, ma con indosso abiti civili, dovrebbero compiere delle azioni violente e degli attacchi istituzionali statali”. Per questo motivo la Moldavia ha deciso di espellere dal Paese tutti gli uomini serbi, che ...

... che si era recato nel territorio moldav o per assistere alla partita della squadra serba, in Conference League, contro lo, nella capitale Chisinau. La decisione arriva il giorno ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, allenatore dello, ed ex calciatore di Napoli e ...

La Moldavia teme un golpe, Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado a porte chiuse GianlucaDiMarzio.com

TIMORE PER UN COLPO DI STATO, SHERIFF-PARTIZAN A PORTE CHIUSE - Sportmediaset Sport Mediaset

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado di giovedì a porte chiuse per paura di colpo di stato filo-russo TUTTO mercato WEB

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado (Conference League, 16-02-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Conference League, Sheriff-Partizan a porte chiuse su decisione del Governo Sky Sport

Sheriff is from Tiraspol in the separatist region of Transnistria and its games in UEFA competitions have already subject to a political decision this season because of the war. UEFA required Sheriff ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...