Sharon Stone | è morto il fratello Patrick e padre di River | morto a 11 mesi

(Di martedì 14 febbraio 2023), ilminore di, èall’età di 57 anni. Stando a quanto dichiarato da un rappresentante dell’ufficio del medico legale a TMZ, l’uomo è venuto a mancare in seguito a un infarto. Non si sa se al momento del decesso si trovasse in ospedale o a casa sua in Pennsylvania. Il grave lutto per la diva di Hollywood arriva dopo due anni dalla scomparsa del nipote(figlio di),per un’insufficienza d’organo a soli 11. Vi raccomandiamo... È, il nipotino di...

è in lutto per la scomparsa del fratello, Patrick Joseph, 57 anni. "Rip, rest in peace", ha commentato l'attrice statunitense in una foto che ha condiviso su Instagram. Il fratello ...Grave lutto per l'attrice. Il fratello minore Patrick Joseph è morto domenica scorsa in Pennsylvania all'età di 57 anni per un attacco di cuore . 'Rip, Rest in Peace', ha commentato l'attrice statunitense in una ...

