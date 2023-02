Sethu | chi è la fidanzata del cantante di Cause Perse | età | lavoro | foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ci siamo, tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Come sempre – a partire dalle 14 su Rai 1 – Serena Bortone è pronta a regalare un momento di gioia e serenità agli affezionati telespettatori. Gli ospiti in studio non mancheranno, tra di loro ancheche solo qualche giorno fa abbiamo visto a Sanremo con il pezzo “”! Ma se la sua biografia e carriera artistica sono note, cosa sappiamo invece della sua vita sentimentale? Ecco qualche informazione!a Sanremo 2023: chi è, età, canzoni, vita privata, Instagram,, testo e video diLa vita privata e la biografia diNon sono molte le informazioni disponibili sulla vita privata del. ...