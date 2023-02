Sethu | chi è il fratello gemello e chitarrista Jiz | età | carriera | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023)ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Cause perse” e sul palco l’ha accompagnato Jiz, il produttore, nonché suo. Due ragazzi che hanno costruito lamusicale a partire dalla loro cameretta, conoscete tutta la storia? Oggi saranno ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, se siete curiosi e volete saperne di più, ecco tutto quello che sappiamo su di loro. Chi è ildi, pseudonimo di Marco de Lauri e ilJiz, sono entrambi nati nel 1997 a Savona. La passione per la musica li travolge fin da piccolissimi e nella loro cameretta iniziano a fare musica, quasi per gioco. In realtà le cose vanno bene e Jiz diventa il ...