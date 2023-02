Serie B | il Frosinone ha un piede e mezzo in A In quota il Genoa verso la promozione | inseguono Bari e Reggina

Il giudice sportivo diB, Germana Panzironi, ha squalificato 14 calciatori, tutti per una giornata, in relazione agli ... Diakite (Ternana, fallo), Hefti (Genoa, fallo), Lucioni (, fallo),...Di seguito, parte della nota ufficiale diramata dalla LegaB. ' CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA MATEJU Ales (Palermo): per comportamento scorretto nei ...

Gol, gioventù e fantasia: così il Frosinone va all’attacco della Serie A AlessioPorcu.it

Serie B: il Frosinone avanti tutta, cade la Reggina Agenzia ANSA

Il Frosinone vola a +11, vincono Cagliari e Modena, Reggina e Spal ko pesanti La Gazzetta dello Sport

Serie B: Frosinone inarrestabile come il Napoli. Crollo Reggina. Il Cagliari inguaia il Benevento, Parma fermato | Altri ... Calciomercato.com

Frosinone - Cittadella (3-0) Serie B 2022 la Repubblica

La Lega di B, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 24a giornata di campionato di Serie B. Per quanto ... sfida al Renzo ...Il Giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la 24esima giornata di Serie B. Sono ben quattordici i giocatori squalificati, tra le società più colpite c'è il Como con ben tre gio ...