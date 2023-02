La proposta prevedeva l'allungamento della durata dei contratti con le emittenti da tre a cinque anni per quanto riguarda il campionato diA. La Lega ha sottolineato che l'ipotesi didi ...... LegaA ha rappresentato l'assoluta urgenza di intervenire. La Lega chiede quindi che possa ... l'Assemblea ha inoltre sottolineato che l'ipotesi didi massimo due anni dei contratti in ...

Diritti tv, Serie A chiede intervento governo e parlamento per ... Adnkronos

Calcio: Serie A a governo, 'proroga 2 anni Dazn e Sky opzione utile' Borsa Italiana

Serie A: «Proroga contratti SKY-DAZN molto utile» Calcio e Finanza

Calcio: Serie A a governo, 'proroga 2 anni Dazn e Sky opzione utile ... Borsa Italiana

Calcio: Serie A, proroga contratti diritti tv molto utile - Calcio Agenzia ANSA

La nota ufficiale dopo l'assemblea svoltasi oggi nella sede di via Rosellini: "Strategicamente funzionale allo sforzo per garantire la migliore e più efficiente valorizzazione della Serie A" ...(Adnkronos) - La Lega di Serie A chiede un intervento a governo e parlamento per attivare l'opzione relativa alla proroga degli attuali contratti relativi ai diritti tv per il triennio 2021-2024. Un ...