Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 22 giornate

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il girone di ritorno dellaA 2022-2023 procede spedito, e con esso lae il relativocon la scorsa stagione sono sempre più definiti. In vetta procede spedita e inesorabile la marcia del Napoli, che batte in scioltezza la Cremonese col risultato di 3-0, vendicando così l’eliminazione dalla Coppa Italia. Questo risultato non solo consolida i 13 punti in più rispetto alla scorsa stagione, ma permette di allungare a +15 sulle dirette inseguitrici, rendendo sempre più concreta la candidatura al terzo tricolore, mentre i lombardi non si allontanano dal fondo della graduatoria. Dietro i partenopei rallenta l’Inter (-6) che a Genova non va oltre lo 0-0 contro la Sampdoria (-9). Mezzo passo falso, tre lunghezze più sotto, anche per la Roma (+6), che a Lecce viene fermata sull’1-1. Così facendo viene agganciata da ...