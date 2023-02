“Sei un vigliacco” GF Vip 7 | Antonino Spinalbese lo ha fatto a Oriana dopo la puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) GF Vip 7, momento turbolentolaprepara il piano per eliminareMarzoli; in nomination infatti sono finiti loro due insieme a Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Durante lache ha portato all’uscita di Attilio Romita i fari erano stati puntati sul confronto tra il giornalista e la mamma di Edoardo Tavassi. “Io sono venuta qui a parlare con lei non come mamma di Tavassi, ma perché molte persone sono rimaste indignate dalla sue parole, forse si dimentica in che contesto si trova”, ha detto. E ancora: “Parole come associazione mafiosa, cosca che decide morti ammazzati, squadristi, sono affermazioni gravissime, Lei cosa ha scelto di mostrare in questo GF? Un Attilio rancoroso, astioso, che se la prende con dei ragazzi per voler portare ...