Scuola | bestemmie e somari

(Di martedì 14 febbraio 2023) Serve un rapido indizio del perché le elezioni le vince la destra, persino a mani basse? A Firenze un prof di un istituto tecnico è stato sospeso per otto giorni per aver bestemmiato via Facebook (pagina privata, e va bene). Voleva sfogarsi contro il cambio di nome del ministero dell’Istruzione: ma mai come in questo caso si capisce che la parolina “merito” è assai utile. Dice che poi si è subito pentito, voleva dire “porca miseria”, ha spiegato la sua avvocata. E facciamo pure che la punizione sia sproporzionata, ma non sapremmo. Comunque, chi è subito corso in soccorso, oltre alla avvocata che ha denunciato una “ritorsione mediatica della destra”, qualunque cosa significhi? Ma la Cgil, perbacco: s’è indignata per la “sanzione ingiusta e di una pesantezza mai vista prima”. Un altro indizio? A Milano, nelle scuole fanno la staffetta delle occupazioni. Ieri è partito l’artistico ...

