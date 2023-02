Scontro in A11 tra un' auto e un camion | due feriti

Il mezzo pesante è finito fuori strada dopo l'impatto. E' successo poco dopo la galleria di Serravalle in direzione di FirenzeLoè avvenuto tra il bivio con l'e Calenzano in direzione ...

Scontro auto-tir in A11 nei pressi della galleria del Serravalle, due i ... valdinievoleoggi.it

Incidente in A1 a Firenze, scontro fra camion. Fino a 10 km di coda LA NAZIONE

Incidente in A11, camion si rovescia e distrugge new jersey a Montecatini LA NAZIONE

Incidente sull'A11, code tra Pistoia e Montecatini 055firenze

Incidente sull'A11, traffico bloccato in entrambe le direzioni 055firenze

E’ successo poco dopo la galleria di Serravalle in direzione di Firenze Serravalle (Pistoia), 14 febbraio 2023 – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nell’autostrada ...I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti intorno alle ore 18 per un incidente stradale avvenuto in autostrada A11, direzione Firenze, poco dopo ...