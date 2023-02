Scomparsa da casa a 23 anni | “Siamo preoccupati per la sua vita”

...editrice da lui fondata nel lontano 1949 a Bellinzona, per promuovere la storia della Svizzera italiana. Erede di una famiglia di librai - come ricorda la RSI nel dare la notizia della...Il e la morte nel . (Ascoli) piange ladi una giovane donna morta, nel pomeriggio di ieri a soli 37 anni. Si tratta di Stefania ... rientrato in, si è reso conto che la figlia non era mai ...

Ravenna, angoscia per Asia, 14 anni, scomparsa da casa due volte ... Fanpage.it

"Asia, torna a casa, ti stiamo aspettando" il Resto del Carlino

14enne scomparsa due volte nel giro di una settimana: l'appello disperato della madre RavennaToday

Grave lutto in casa Nantes: scomparsa la figlia di Ganago, non ci sarà contro la Juve Fantacalcio ®

Juve-Nantes, a Ganago muore la figlia di 5 anni: sarà assente in ... Sky Sport

CUPRA MARITTIMA - Cupra Marittima piange la scomparsa di una giovane donna morta ... A scoprire il corpo è stato proprio il padre quando, rientrato in casa, si è reso conto che la figlia non era mai ...È lui a fare la denuncia di scomparsa e sempre lui a ritirarla qualche giorno dopo ... anche detto loro di «lasciarla in pace e che non aveva intenzione di tornare a casa». A chiedere spiegazioni su ...