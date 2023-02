Sciopero Atac a Roma venerdì 17 febbraio 2023 | orari e fasce di garanzia

(Di martedì 14 febbraio 2023). Confermato lodel trasporto pubblico per la giornata diprossimo, 17 febbrai0. Come comunicato anche dalle pagine ufficiali di, la segreteria regionale dell’organizzazione sindacale Usb ha aderito allogenerale di 24 ore proclamato da Usb Lavoro Privato nazionale previsto dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio per il giorno 17. Ora, che si tratti proprio di un17, certo è un caso, ma la dice lunga sulla quantità di disagi che potrebbero innescare per i cittadini e i pendolari., chiusa la stazione San Giovanni: la rabbia dei pendolari sui socialdi ...

Venerdì 17 febbraio 2023 trasporto pubblico a rischio per lonazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb. Nella Capitale l'agitazione interesserà la retee le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle ...Orari e modalità disaranno variabili a seconda della città. Per quanto riguarda Roma , i mezzi del comparto del Trasporto Pubblico Locale comee Cotral , si fermeranno per le 24 ore ...

In diverse città d'Italia ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico il 17 febbraio. Lo sciopero bloccherà autobus e metro per 24 ore.La notizia riportata su altri media A Roma lo sciopero è programmato sull’intera rete Atac. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di ...