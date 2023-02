Sci alpino | tabellone Team Event Mondiali 2023 | avversarie e possibile cammino dell’Italia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Idi scidi Courchevel/Meribel ripartono con il. Una competizione a squadre che assegna delle medaglie, ma che viene snobbata praticamente da tutti i big. Può davvero succedere di tutto e c’è sicuramente l’occasione comunque di salire sul podio iridato. L’Italia schiera un sestetto che vuole provare a stupire: in campo femminile toccherà a Beatrice Sola, Asja Zenere e Lara Della Mea, mentre tra gli uomini sono stati selezionati Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. L’Italia comincerà il suodagli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca. Gli azzurri partono favoriti, ma non devono comunque distarsi, perchè in una competizione come ilogni manche conta e non ci sono possono concedere dei passaggi a ...

Per Mikaela Shiffrin non è un Mondiale facile. Perché per lei non ci sono soltanto le gare e le competizioni ufficiali a tenere banco nella manifestazione iridata di2023 in corso di svolgimento a Courchevel - Meribel . Ci sono infatti anche dei problemi extra - sportivi per la sciatrice statunitense, tanto da essere stata messa sotto scorta dalla ...

