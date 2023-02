Sci alpino | River Radamus | “Non è solo uno sport individuale | speciale condividere l’oro con i miei compagni”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Show statunitense: a sorpresa la medaglia d’oro va alla Nazionale a stelle e strisce nel Team Event dei Mondiali di sci. Nel parallelo a squadre miste la compagine americana riesce a battere in una finale tiratissima e ricca di colpi di scena la Norvegia, salendo sul primo gradino del podio. Le parole dello specialista: “È stato davvero. Adoro questi eventi di squadra perché è qualcosa che non possiamo fare sempre: competere come una squadra”. E ancora: “Può sembrare che le gare di sci siano uno, ma in realtà queste persone, questi ragazzi e ragazze con cui faccio squadra, sono la mia famiglia. Gareggiamo e ci alleniamo insieme tutto l’anno. Quindi, riuscire a farlo con Tommy e con Nina, Paula, Katie (Hensien) e Luke (Winters) è davvero ...

