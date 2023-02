Sci alpino | Mondiali 2023 | il borsino del Team Event Favorite | outsider | speranze di medaglia dell’Italia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tra oggi e domani assisteremo alle gare più imprevedibili deidi scia Meribel/Courchevel, perché non si disputano mai nell’arco della stagione e dunque appare anche arduo azzardare dei pronostici. Si parte con il, una gara che (per fortuna…) è stata esclusa dalle Olimpiadi sin da Milano-Cortina 2026. Dalla startlist emerge come alcune nazioni puntino forte su questa competizione, altre molto meno. Di sicuro la Norvegia, pur priva di Lucas Braathen e Henrik Kristoffersen, schiera un vero e proprio squadrone con Thea Louise Stjernesund, Maria Therese Tviberg, Kristin Lysdahl, Alexander Steen Olsen, Timon Haugan e Leif Kristian Nestvold-Haugen: si tratta di atleti molto adatti ai raggi di curva del parallelo. Da tradizione l’Austria ci tiene molto alla prova a squadre e si ...

Rocca di Cambio. La Coppa Italia Master diha fatto tappa a Campo Felice con la CZero6 Ferdinando's Cup. Due SuperG e due Giganti disputati sulla pista Innamorati, nella manifestazione organizzata dallo SC Czero6 in collaborazione ...Per Mikaela Shiffrin non è un Mondiale facile. Perché per lei non ci sono soltanto le gare e le competizioni ufficiali a tenere banco nella manifestazione iridata di2023 in corso di svolgimento a Courchevel - Meribel . Ci sono infatti anche dei problemi extra - sportivi per la sciatrice statunitense, tanto da essere stata messa sotto scorta dalla ...

