Sci alpino | Marta Bassino supera le qualificazioni e approda al tabellone del parallelo dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023)difenderà il suo titolo inaidi Courchevel/Meribel. La piemontese, infatti, hato leodierne con il terzo tempo complessivo e domani sarà una delle favorite per salire sul podio. Una prova sicuramente positiva quella di, che ha fermato il cronometro sul 33”69 a 29 centesimi di ritardo da Thea Louise Stjernesund. La norvegese è stata la migliore (33”40), correndo sul tracciato rosso (lo stesso di). Sul blu ad imporsi è stata la svedese Sara Hector, che ha realizzato il secondo miglior tempo in assoluto (33”57). Una lotta per le medaglie che vedrà sicuramente protagonista anche la tedesca Lena Duerr (33”92) e la svizzera Wendy Holdener (33”97). Seste a pari merito la francese Clara ...