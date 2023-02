Sci alpino | Marta Bassino | “L’oro non mi ha appagata | darò tutta me stessa in parallelo | voglio ancora qualcosa di bello”

(Di martedì 14 febbraio 2023) La campionessa iridata in carica nella specialità,, sarà l’unica rappresentante italiana al via della fase finale delindividuale femminile della 47ma edizione dei Mondiali di sci, in programma a Meribel (Francia) domani, mercoledì 15 febbraio 2023, dalle ore 12.00. L’azzurra ha parlato al sito della FISI. L’azzurra è soddisfatta di quanto fatto: “Era importante qualificarsi, ed iniziare ad avviarsi con questa disciplina che è sempre un po’ particolare, perché avendo le porte molto strette bisogna mettersi in moto velocemente“. L’italiana vuole confermare il titolo: “Sono molto contenta, la neve qui è molto bella. Chiaramente cercherò di fare del mio meglio, però, come ho già detto, trovo molto utile ilcome propedeutico al gigante, perché penso mi aiuti proprio ...

Nuova giornata di gare per quando concerne i Mondiali 2023 di, in corso di svolgimento sulle piste di Courchevel e Méribel . Dopo il parallelo a squadre, nel pomeriggio la squadra azzurra è stata protagonista delle qualificazioni in singolo nella ...Marta Bassino ha commentato la qualificazione agli ottavi della prova di parallelo valida per i Mondiali difemminili 2023: ' Era importante qualificarsi e iniziare ad avviarsi con questa disciplina che è sempre un po' particolare, perché avendo le porte molto strette bisogna mettersi in moto ...

LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA: tra poco si parte con le donne, uomini a seguire OA Sport

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari 14 febbraio, tabellone, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA: Marta Bassino seconda in qualificazione. Avanzano anche Vinatzer, De Aliprandini e Della Vite! OA Sport

Sci alpino, gli azzurri stupiscono nel parallelo: Vinatzer, De Aliprandini e Della Vite si qualificano OA Sport

Sci alpino, tabellone parallelo femminile Mondiali 2023: le avversarie di Marta Bassino, orario, tv, streaming OA Sport

La campionessa iridata in carica nella specialità, Marta Bassino, sarà l’unica rappresentante italiana al via della fase finale del parallelo individuale femminile della 47ma edizione dei Mondiali di ...17.00 Amiche ed amici di OA Sport buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni per i due tornei di parallelo dei Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel 2023! LA DIRETTA LIVE ...