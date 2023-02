Sci alpino | gli Stati Uniti vincono il Team Event dei Mondiali Italia fuori ai quarti

Beatrice Sola e Lara Della Mea non parteciperanno alle qualificazioni della gara individuale di parallelo dei Campionati mondiali didi Courchevel. Le due azzurre, che in mattinata sono state impegnate nel parallelo deal team event, subito dopo la gara hanno annunciato il loro forfait. Saranno solamente due le azzurre al ...Della Vite si afferma per 7 centesimi su Ford, ma gli Azzurri vengono battuti per 3 - 1. Pesa la sconfitta di Lara Della Mea contro Nina O'Brien. La spuntano gli Usa che se la vedranno con il ...

Continua ad essere il Mondiale delle prime volte quello di Courchevel/Meribel. Gli Stati Uniti vincono il Team Event e conquistano il loro primo storico oro iridato nella competizione. Il quartetto ...COURCHEVEL/MERIBEL - Il Team Event è forse la gara meno attesa del Mondiale di sci alpino. Ma quando in palio ci sono le medaglie, ecco che di competizioni poco interessanti non ce ne sono mai. La ...