Sci alpino | Alex Vinatzer | “Ho disputato una manche discreta”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Calato il sipario sulle qualificazioni del parallelo maschile dei Mondiali di scia Courchvel/Meribel, in Francia. In casa Italia un sorriso ci sta tutto visto che saranno tre gli azzurri presenti domani nella prova che assegnerà le medaglie. Ci si riferisce ad, Luca De Aliprandini e a Filippo Della Vite, abili a centrare l’obiettivo. Sciatori nostrani che hanno saputo sfruttare il fatto di gareggiare sul tracciato blu, che presentava anche una startlist meno competitiva rispetto a quello rosso, risultato più veloce in termini di prestazione.è stato il migliore della truppa tricolore, siglando il crono di 33.05, il secondo nella citata pista blu alle spalle dell’austriaco Adrian Pertl (32.74). L’altoatesino ha realizzato il nono crono nell’overall, mentre De Aliprandini ha stabilito il ...

Ryo Sugai ha fatto segnare il miglior tempo alla fine delle qualifiche maschili alla prima gara di Coppa del mondo skicross, ospitata a Reiteralm, in Austria. Il giapponese è riuscito per la prima ...I primi esperimenti di piste illuminate a giorno in Italia risalgono ai primi anni '90. Oggi questa moda è diffusa praticamente su tutto l'arcoe interessa in modo particolare le località turistiche invernali delle Dolomiti. Il dibattito sul fatto che sciare o slittare in notturna sia sostenibile o meno, dal punto di vista dei costi e ...

La campionessa iridata in carica nella specialità, Marta Bassino, sarà l'unica rappresentante italiana al via della fase finale del parallelo individuale femminile della 47ma edizione dei Mondiali di ...