Scatta l’aumento delle bionde | un pacchetto costerà 20 centesimi in più

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il caro inflazione colpisce anche le “”. Dal 15 febbraio rincarano le sigarette. Un20in più. Come stabilito dal comma 122 dell’articolo 1, legge 29 dicembre 2022, aumenta quella parte di accisa definita “importo fisso per unità di prodotto”: infatti nel 2023 sarà di 28 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 sarà di 28,20 euro e, nel 2025, sarà di 28,70 euro. Il rialzo riguarderà alcune marche: tra gli altri Chesterfield, Philip Morris, Winston, Camel e Marlboro (ma non tutte). Saranno interessate dalall’incirca un terzo del listino. Le altre decideranno quando e se aumentare in seguito.intacca anche sigari, il tabacco da fiuto, da mastico, da pipa e da inalazione. Il rialzo è stato annunciato anche sul sito della Federazione ...