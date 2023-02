«Sbarchi selettivi» | per il tribunale di Catania il decreto è illegittimo

Vanno salvati e accolti tutti i migranti soccorsi dalle navi umanitarie, non solo quelli vulnerabili. Arriva da un tribunale civile la bocciatura del primo decreto del Governo Meloni in materia di ......col quale lo scorso 4 novembre il governo Meloni ha inaugurato la discussa pratica di imporre alle navi delle organizzazioni non governative operanti nel Mediterraneo gli ''. Oggi ...

CATANIA "Se non fosse cessata la materia del contendere, per l'avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri". Lo afferma… Leggi ...Lo ha stabilito il tribunale civile di Catania, definendo illegale lo sbarco selettivo del decreto interministeriale che ha imposto il divieto alla nave di soccorso Humanity 1 di sostare nelle acque ...