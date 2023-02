Sassuolo | il retroscena | De Zerbi ha provato a portare al Brighton un suo pupillo

Commenta per primo Un giocatore che non ha propriamente lasciato incantevole nell'ambiente Sampdoria pare essere l'attaccante Francesco Caputo . Il giocatore, arrivato due anni fa dal, dopo una prima stagione condita da 11 gol ha messo a segno in questa Serie A soltanto una marcatura in blucerchiato. Ad infastidire i blucerchiati, però, non è stato tanto il rendimento ...La Roma rimane la vera pretendente per Davide Frattesi . Il centrocampista del, inseguito a più riprese dalla società e da Pinto, è ancor in cima alla lista dei desideri per il reparto della mediana ritenuto un giocatore unico per le sue caratteristiche. In estate ci ...

Sassuolo, retroscena Maxime Lopez: ci aveva provato il Brighton di De Zerbi, no neroverde TUTTO mercato WEB

Atalanta, retroscena Zortea: rinnovo prima di abbracciare il Sassuolo Footballnews24.it

Zortea ha rinnovato con l'Atalanta prima di trasferirsi al Sassuolo numero-diez.com

Retroscena Sassuolo: era stato fatto un nuovo tentativo per Bellerin numero-diez.com

Sassuolo, Dionisi e il retroscena su Berardi: "Non è non poco che non sia partito" Tuttosport

questa la domanda dell'ex calciatore della Juventus, Giancarlo Marocchi, al tecnico del Sassuolo Dionisi dopo la gara con l ... Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha svelato un retroscena sull'ex ...Facciamo punti' (CLICCA QUI). Calciomercato Sassuolo: Matheus Henrique Palmeiras, arrivata l'offerta (CLICCA QUI). Calciomercato Sassuolo, resiste l'idea Benassi: la situazione (CLICCA QUI). SABATO 14 ...