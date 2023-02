Sarà a Monaco il primo incontro Usa-Cina dopo gli Ufo abbattuti?

Leggi su formiche

(Di martedì 14 febbraio 2023) Antony Blinken, segretario di Stato americano, potrebbe incontrare Wang Yi, capo della diplomazia del Partito comunista cinese, a margine della Conferenza sulla sicurezza diche inizierà venerdì e si concluderà domenica. Sarebbe iltra le diplomazie delle due superpotenzeche è stata “rinviata” – questa l’espressione utilizzato da Washington – la visita di Blinken a Pechinoi casi del pallone-spia e degli oggetti volanti. L’ex ministro degli Esteri cinese promosso a capo della diplomazia del Partito a inizio annoanche in Italia per parlare della visita di Stato di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e del rinnovo del memorandum d’intesa della Via della Seta. Lo riporta Reuters citando una fonte americana che ha ...