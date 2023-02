Sapri | anziana trovata morta in casa

Leggi su zon

(Di martedì 14 febbraio 2023) Questa mattina, martedì 14 febbraio, una donna di 80 anni – come riporta Salerno Today – è statapriva di vita nella sua abitazione a. Ad aver allertato i soccorsi è stato l’edicolante che quotidianamente le consegnava il giornale. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno forzato la serratura per entrate nell’abitazione. Purtroppo, per l’non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. Probabilmente, il decesso sarebbe legato a un malore che l’ha colpita la sera prima. Segui ZON.IT su Google News.