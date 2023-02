Santa Marinella | un’area pic-nic al parco della Quartaccia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 febbraio 2023)– “Ilche sorgerà nel quartiereospiterà una grande area pic-nic con punti barbecue, tavoli e sedute in legno – affermano il sindaco Pietro Tidei, il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati e l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella – Abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo per poter offrire alla città e soprattutto ai residenti, un quartiere dotato di servizi con uno spazio verde attrezzato e nuovi punti di riferimento e, ritrovo, per tutti, a pochi passi dalle proprie abitazioni. Nei giorni scorsi – spiegano Tidei, Amanati e Minghella – il Comune diha acquistato il lotto di terreno di proprietà dell’Enel per un importo di 10 mila euro per valorizzare la zona. Il ...