Sanremo 2023 | Olly | “C’è attrazione tra me e lui | anche di tipo sessuale…” L’intervista con Valerio Lundini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) “Eccoci qui con Rosa Chemical che come un gremlins si è sdoppiato e da una sua secrezione è nato“: cosìannuncia, a suo modo, la presenza di Rosa Chemical e dia Radio Rai 2. “Ciao sono la secrezione di Rosa Chemical”, ribatte il cantante. Poco dopo il conduttore domanda al giovane cantante di Polvere se sia contento di gareggiare contro Rosa,lui in studio: “C’ètra me e lui,di qualsiasidal“. Al cheinterrompe: “Attenzione non facciamo carnevalate in casa mia”. Insommaironica e surreale, che si è tenuta durante il festival va avanti e la confidenza tra i due artisti c’è. Entrambi stanno al gioco di ...