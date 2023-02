Sanchez | perché un rimpianto per l’Inter? Ricordi vagamente offuscati

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Uno dei tanti problemi in stagione delè la mancanza di un giocatore che salta l’uomo. Simone Inzaghi non ha un dribblatore, non ha chi crea superiorità nella metà campo avversaria. Questo però non può far rimpiangere Alexis– Di Alexisci si ricorda a primo impatto del suo estro, del suo “ehi amigo, i campioni son così” e del suo gol vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus al minuto 120. Il cileno ha inciso nei suoi anni in nerazzurro, ma non quanto ci si aspettava. Dopo la sua prima stagione con Antonio Conte il calciatore è diventato definitivamente di proprietà del, ottenendo un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra esorbitante per un attaccante ampiamente over trenta e con continui problemi fisici. Non bisogna dimenticare i ...