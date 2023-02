San Valentino | uno su dieci andrà a cena con l’amante

(Di martedì 14 febbraio 2023) Saranno cinque milioni gli italiani che stasera festeggeranno Sanin un ristorante. Sono le stime di Confcommercio, che per la festa degli innamorati prevede un aumento del 25% delle prenotazioni alberghiere: saranno molte infatti le coppie che sceglieranno di celebrare l’occasione con una breve “fuga d’amore” di al massimo due notti. Nell’ultimo anno, osserva l’associazione, l’inflazione si è fatta sentire anche sul costo dei regali alla propria dolce metà. L’aumento medio è stato infatti del 13,7%, con rincari del 45% per i cioccolatini, del 6,4 per i fiori e del 7,1% per i gioielli. A festeggiare saranno anche gli amanti: secondo la piattaforma internazionale di incontri extraconiugali Ashley Madison, uno susceglierà unaclandestina. Anche il 40% delle coppie ufficialia ...

Le parole nell'Aula di Palazzo Madama in avvio di seduta, l'emiciclo ...Aspirante vedovo: Il trailer del film in HD La Rosa di(Sentimentale, 2018, durata: 86 Min) in onda alle 21.30 su TV8 , un film di Don McBrearty, con Danica McKellar, Cameron Mathison, ...

Totti e Noemi, ecco cosa faranno per il primo San Valentino ufficiale Corriere dello Sport

San Valentino in casa Totti, fuga d'amore con Noemi e per Chanel un ammiratore segreto Today.it

Totti e Noemi Bocchi, fuga romantica per San Valentino. E Chanel riceve un mazzo di rose da un ammiratore segr ilmattino.it

San Valentino a Firenze, Nozzze d'Oro nel Salone dei Cinquecento: Nardella suona "Volare" (e parte il coro) Corriere

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...TRIESTE - Un grande cuore luminoso è stato installato in piazza della Borsa, nel centro di Trieste, per celebrare il periodo dell'amore che caratterizza il mese di febbraio e in particolare la ...