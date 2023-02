San Valentino | un italiano su tre si è innamorato sul posto di lavoro

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Innamorarsi suldiè qualcosa di molto più frequente di quel che si possa pensare. Questo è il risultato che emerge dal sondaggio realizzato da SWG e commissionato da Amazon in occasione di Sanper indagare i rapporti affettivi degli italiani nati all'interno del contesto lavorativo. Unsu tre ha infatti dichiarato di essersialmeno una volta suldi, con un'incidenza che sale a due su cinque nelle regioni del Nord Ovest.Non sempre però le passioni che nascono sulsi trasformano in storie d'amore, anzi, spesso manca il coraggio per il primo passo, soprattutto tra gli uomini, dove quasi il 40% di chi si ènon ha avuto il coraggio di dichiararsi e ...