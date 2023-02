San Valentino | spunta un Banksy contro la violenza domestica

La storia didi una coppia tifernate. I due coniugi con le figlie e i nipoti torneranno nella chiesa di Fraccano a girare video e scattare immagini, per ricordare il loro 'sì'... come se non bastasse, su tutti noi si è abbattuta inesorabile quella festa foriera di ansie chiamata. Per essere trasgressiva, però, quest'anno voglio lasciarmi andare ai ...

San Valentino, a Foggia una coppia festeggia i 70 anni di matrimonio - Italia Agenzia ANSA

San Valentino, a chi trasforma i baci Lgbt in politica (vedi Sanremo) io dico: ci baceremo ancora di più Il Fatto Quotidiano

Con chi trascorrerà San Valentino Kim Kardashian Vanity Fair Italia

Alexei Navalny, detenuto in un carcere di massima sicurezza, ha inviato tramite Instagram gli auguri di San Valentino alla moglie Yulia. “A volte mi chiedo come il grande amore che nutro per te possa ...AGI - Per San Valentino, Banksy ha realizzato una nuova opera che denuncia la tragedia delle violenze domestiche sulle donne. A Margate, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, l'artista di strada ...