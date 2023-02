San Valentino | per la prima volta il vero volto esposto a Terni

(Di martedì 14 febbraio 2023) La ricostruzione digitale del primo ritratto diesposta, per la, al Cenacolo San Marco di, all’interno della mostra “Il Santo senza” organizzata da Istess Arte nell’ambito del “Valentine Fest 2023”, con la collaborazione del ministero della Cultura e del Comune di. Una ricostruzione minuziosa deldel patrono dell’amore fatta dall’archeologa e restauratrice Ilaria Carocci per il libro “. Il profilo e l’immagine” curato da Giuseppe Cassio e Edoardo D’Angelo, e che ora può essere ammirata fino al prossimo 12 marzo assieme ad altre opere esposte, tra cui alcuni falsi d’autore creati da Ermes Maiolica attraverso l’intelligenza artificiale. Il “di ...

