San Valentino | oltre il capitalismo c’è di più | cinque film d’amore per farsi consumare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Diffidare sempre da coloro a cui non piacciono i: la maggior parte delle volte non è vero. Abrogata come la festa inno al consumismo e all’amore verso il materialismo, riducendo il sentimento al bisogno egoistico e narcisistico che ci porta ad amare, Sanè una di quelle feste che odiano tutti ma che, in fondo – in fondo, ci dà la scusa per abbandonarci a smielati romanticismi e a folli passioni. Non c’è bisogno di fiori e regali per festeggiare l’amore, quindi eccoda consumarsi con il fuoco di una notte, da soli o in compagnia poco importa. L’importante è abbandonarsi alla cieca follia dei sentimenti. Sanil ...