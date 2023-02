San Valentino nel pallone | Linda Sembrant e Lisa Boattin una coppia dentro e fuori dal campo

Dall'enciclopedia delle frasi fatte, l'allenatore pesca la più adatta alla vigilia di: 'Sono grandi amici, negli spogliatoi erano seduti uno di fianco all'altro'. Ma così passano due ...Ilary Blasi riceve un biglietto d'amore per. La conduttrice di Canale 5 ha mostrato sui social un tenero biglietto a forma di cuore con su scritto I love you . Non è però da parte sua per Bastian: il mittente del messaggio d'amore ...

Non c’è pace nemmeno a san Valentino per i Donnalisi. Le ultime ore sono state molto turbolente per la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Prima il confronto aspro con ...È un San Valentino da ricordare quello di oggi per gli appassionati della Scuderia Ferrari sparsi in tutto il mondo. Questa mattina poco prima delle ore 12 è stata infatti presentata la SF-23, la ...