San Valentino look | come vestirsi?

(Di martedì 14 febbraio 2023) È Sanla festa degli innamorati, eogni anno ci si prepara per affrontare una serata romantica con il proprio partner. Magari siete appena tornate da lavoro, non avete avuto il tempo di pensare ad un outfit per la serata. Oppure semplicemente vi ritrovate davanti al guardaroba senza la minima idea di cosa indossare. Ci siamo noi cari lettori, con tante idee. Dall’outfit sofisticato a quello più classico, ma comunque d’effetto. Cena prenotata, doccia fatta, manicure, ceretta, ma cosa mi metto? Diciamo che questa è la domanda di tutti gli innamorati oggi. È il giorno dove si celebra l’amore che sia per le coppie ma anche per i single, si celebra l’amicizia ma anche il self-love. Quindi questa giornata è per tutti, per chi ama incondizionatamente, per chi non si arrende e continua a cercare l’anima gemella e per chi da anni si è ...