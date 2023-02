San Valentino | in cosa spendono di più gli utenti del web?

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si avvicina San, e in questi giorni migliaia di innamorati sono alle prese con la ricerca del regalo perfetto o del modo giusto per festeggiare questo giorno speciale. Ma per chedi più gliin Italia? Se lo è chiesto Semrush, piattaforma leader nella gestione della visibilità sul, che ha analizzato le ricerche online con finalità di acquisto fatte nel nostro Paese nelle settimane che precedono la settimana degli innamorati, confrontandole con quelle dello stesso periodo dell’anno precedente. Quest’anno, complessivamente, i regali di Sandiminuiscono dell’1,4% rispetto al 2021, così come i dolci a tema, che crollano del 45%, mentre rimangono stabili i cioccolatini e i fiori. A registrate il calo maggiore, di ben il 45%, sono le piante da ...