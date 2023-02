San Valentino a Treviso | Marca gioiosa et amorosa

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 14 febbraio 2023) Un Sanspeciale con installazioni luminose in nome della “et”. Cinque cuori luminosi nelle piazze e in corrispondenza degli scorci più suggestivi della Città per festeggiare San2023. È l’iniziativa della Giunta comunale e che vede la collaborazione di Veneto Imprese Unite per creare un contesto in grado di richiamare la “et”. Le installazioni autoportanti sono state ubicate a Santa Maria dei Battuti, Piazza Aldo Moro (Piazza dei Signori), Piazza Borsa, Ponte di Sant’Andrea e Ponte dell’Università, aggiungendosi al cuore dei Buranelli. Le luminarie hanno temi diversi per favorire un vero e proprio “tour” del centro storico. Il cuore più centrale di Piazzetta Aldo ...