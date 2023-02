San Valentino | a chi rende i baci Lgbt politica vedi Sanremo io dico | ci baceremo ancora di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) di Margherita Cavallaroè appena finito, noi omosessuali siamo appena stati rigettati in quello spazio liminale che costituisce il tempo che separa il Festival dall’Eurovision e, come se non bastasse, su tutti noi si è abbattuta inesorabile quella festa foriera di ansie chiamata San. Per essere trasgressiva, però, quest’anno voglio lasciarmi andare ai sentimentalismi e parlare di qualcosa di romantico: ilo. Isono onnipresenti nella nostra vita: ci sono iche si danno come saluto, quelli di affetto tra amici e in famiglia, ci sono iche dai in discoteca perché hai bevuto, quelli che dai per ripicca, quelli di cui ti penti e quelli che ti fanno sentire le ginocchia molli come se stessi fluttuando in cima al mondo appeso ad un filo. Dai ...