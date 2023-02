San Valentino 2023 | i trenta migliori giochi consigliati da tuttoteK

Leggi su tuttotek

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tre top ten diverse: ecco iper PS4/PS5, Xbox One/Series X/Series S e Nintendo Switch per festeggiare SanIn occasione di San, chi vi scrive ha voluto triplicare la solita top ten tematica di rito per creare tre differenti classifiche, tutte per sviscerare idi ogni console. I parametri, senza doverli considerare per forza dei dogmi imprescindibili, sono in realtà molto semplici. Da un lato, abbiamo un’enfasi sulle storie d’amore presentate nel gioco interessato. Dall’altra, il semplice fatto di poter giocare insieme a un certo titolo. Naturalmente, in alcuni casi per qualcuno di voi il nesso con l’amore potrebbe essere debole, ma non fossilizziamoci sui tecnicismi: è il pensiero che conta… ed è meglio applicare questa filosofia ...