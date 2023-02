San Valentino 2023 | frasi d’amore celebri e divertenti per lei e per lui

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Siamo arrivati al giorno di San: sì il 14 febbraio, come da tradizione, si celebra la festa degli innamorati, una ricorrenza che prende il nome dal santo e martire cristianoda Terni. Questa festività è stata istituita nel lontano 496 da papa Gelasio I e da allora ogni anno il 14 febbraio è un giorno di festa per tutte le coppie. Un giorno, più che mai, all’insegna dell’amore: tra fiori, regali e cioccolatini a forma di cuore. Per San, che quest’anno cade di martedì, in questo articolo abbiamo raccolto le migliorida mandare al proprio partner per fare gli auguri di San. Nelle pagine seguenti potete trovare una lista con le migliorie ...