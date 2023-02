San Valentino 2023 - 20 regali per gli innamorati dei motori - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 febbraio 2023) Se il vostro lui o la vostra lei ha il pallino dei, per il regalo di Sanci sono tante opzioni legate alla passione per le auto. E qualche idea possiamo darvela noi: nella nostra galleria d'immagini abbiamo raccolto 20 proposte per diverse fasce di prezzo, da poche decine a poche centinaia di euro, tra oggettistica, prodotti lifestyle, accessori, ingressi in alcuni splendidi musei e molto altro. Parliamo diadatti a un acquisto in extremis, in quanto aventi ad oggetto voucher digitali di immediata emissione o prodotti acquistabili nelle concessionarie di auto o nei negozi specializzati. Se invece state pensando a un ordine con spedizione, tenete conto che potrebbe non arrivare in tempo: Sanè imminente.