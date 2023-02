‘San Pio’ | inaugurato il nuovo reparto di ‘Chirurgia d’urgenza’ Morgante | “Rispettato il cronoprogramma”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLo staff sanitario deldi Chirurgia d’urgenzaLalo aveva promesso nella conferenza stampa tenuta solo qualche giorno fa (leggi qui), e la manager delPio? è stata di parola. Questa mattina è stataildidell’Ospedale San Pio, al primo piano del padiglione ‘Moscati’, diretto dal dottor Gennaro Maurizio Buonanno. Un’ala nuovissima destinata a quei pazienti che si “ritrovano ricoverati in modo inaspettato e in tutta fretta” ha sottolineato proprio il primario del. “La confortevole sistemazione degli ambienti si deve alla grande sensibilità della direzione aziendale” ha rimarcato il medico del San Pio. Ed in tal senso, il management del ...