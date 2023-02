Sampdoria - Inter | Barella si lamenta | Lukaku lo insulta Ecco cosa gli ha detto

L'attaccante argentino, Lautaro Martinez, è stato uno dei peggiori in campo per l'nella partita con la ...Nel primo tempo di, screzio tra Lukaku e Barella dopo una lamentela del centrocampista sardo. L'attaccante belga non ci ...

Sampdoria-Inter, la moviola: Focus sui due rigori reclamati dai nerazzurri Virgilio Sport

Calhanoglu in lacrime prima di Sampdoria-Inter: cosa è successo (FOTO) MilanLive.it

Samp-Inter, moviola Cds: “Maresca da 6.5. Su Darmian non è rigore perché…” fcinter1908

Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

E’ il 38' di un Sampdoria-Inter iniziato male e finito male per i nerazzurri, che non riusciranno a segnare a Marassi e chiuderanno con uno sbiadito 0-0 che li porta a -15 dal Napoli, quando in campo ...Al termine del match tra Sampdoria e Inter è andato in scena un simpatico siparietto a DAZN. Protagonisti Dejan Stankovic e Martin Castrogiovanni. Il noto rugbista e tifoso nerazzurro ha elogiato il ...